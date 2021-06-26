Заммэра Владимир Ефимов: За 5 лет объём наличных денег снизился почти на 40%
ЦЗа период с 2016 по 2020 год число операций по снятию наличных денег в Москве снизилось на 38%. При этом объём операций по картам, как и количество транзакций, наоборот, стабильно растут. За 2020 год эти показатели увеличились на 11,9% и 11,5%, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Москвичи стали гораздо реже пользоватьсябанкоматами для снятия наличных и предпочитают оплачивать товары и услуги картами, говорит статистика.
«Интерес потребителей к наличным деньгам сокращается на протяжении последних нескольких лет. Если за 2016 год в Москве было совершено около 433 млн операций по снятию наличных в банкоматах, то в 2019 эта цифра снизилась на 19% – до 349 млн операций, а в 2020 году на фоне пандемии этот показатель упал ещё на 22,6% – до 270 млн», – подчеркнул вице-мэр.
Число оформленных для физических лиц банковских карт в прошлом году увеличилось на 4,3%.
«Это во многом связано с тем, что в городе оплату практически любых товаров и услуг можно осуществить при помощи платёжной карты: будь то проезд в автобусе или покупка повседневных товаров», – отметил руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.
Сокращение наличных платежей ведёт к повышению прозрачности
расчётов и экономики в целом, заключил Владимир Ефимов.