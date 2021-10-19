Заммэра Владимир Ефимов: В московских Перове и Очакове-Матвеевском появятся новые общественно-деловые центры
В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда в ЗАО и ВАО будут построены два общественно-деловых центра совокупной площадью 50 тысяч кв. м, которые обеспечат работой свыше 4200 москвичей, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В Перове возведут здание площадью 12,1 тысячи кв. м, в котором разместятся офисные пространства, объекты торговли и заведения общественного питания — оно расположится во 2-м проезде Перова Поля. Офисное здание в Очакове-Матвеевском так же будет иметь торговые объекты, оно будет иметь площадь 37,9 тысячи кв. м и расположится на Озёрной улице.
«Застройщик, компания „ПИК“, планирует ввести офисные здания в эксплуатацию в 2024 и 2025 годах. Город присвоил девелоперу статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда», — уточнил заммэра Владимир Ефимов.
Как пояснил вице-мэр, благодаря такому статусу застройщик сможет по льготной стоимости изменить вид разрешённого использования земельных участков в Очакове-Матвеевском, в Даниловском и Тимирязевском районах и в Зеленограде, чтобы впоследствии построить на этих землях новые жилые комплексы.
Получить данную льготу столичные застройщики могут при условии одновременного с возведением жилья строительства коммерческих, социальных и промышленных объектов за пределами Третьего Транспортного кольца и МКАД. Решение о присвоении вышеуказанного статуса и, соответственно, получении льготы на изменение вида разрешённого использования земли принимается правительством Москвы, а соответствующее распоряжение подписывает лично мэр столицы Сергей Собянин.