Заммэра Владимир Ефимов: В Москве пройдёт международный форум, посвящённый экспорту
8 октября в столице состоится отраслевой экспортный форум «Buy in Moscow», который приведёт к торговому взаимодействию сразу нескольких предприятий из разных стран в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Форум «Buy in Moscow» закономерно пройдёт в столице, так как Москва — это главная точна выхода российских предприятий на зарубежные рынки. Только за семь месяцев текущего года совокупный объём московского экспорта достиг почти 17,5 млрд долларов, увеличившись за последние два года практически в полтора раза. Во многом такой высокий рост поставок стал возможен благодаря тесному сотрудничеству столичных производств с городскими властями.
«Мы находимся в постоянном общении с московскими экспортёрами, проводим для них телемосты с зарубежными странами для выявления точек соприкосновения, стратегические сессии, направленные на обсуждение проблем и барьеров. В этом году состоится первый крупный отраслевой форум для экспортёров „Buy in Moscow“», — прокомментировал заммэра Владимир Ефимов.
Международный форум будет организован Центром поддержки экспорта «Моспром» и объединит в себе сразу три направления: бизнес-программу из шести дискуссионных программ, консультационную площадку с экспертами внешнеэкономической деятельности «Mosprom.Mentors» и стратегическую сессию, посвящённую пяти приоритетным отраслям.
Одним из главных назначений проводимого форума станет дискуссия по поводу конкретных вопросов и задач, связанных с экспортной деятельностью, а также проработка вопроса, как увеличить присутствие компаний на заграничных рынках.
Принять участие в форуме сможет любой желающий, причём как в офлайн-, так и в онлайн-формате. Регистрация уже открыта.