Заммэра Владимир Ефимов: В 2021 году экспорт резидентов особой экономической зоны Москвы вырос в три раза
Особая экономическая зона «Технополис «Москва»» включает в себя пять площадок: одна из них находится в Печатниках, остальные — в Зеленограде. Свою продукцию экспортирует каждый восьмой резидент особой экономической зоны, дополнил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Покупают продукцию по всему миру: Швейцария, Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Литва, Польша, Словения. После, зарубежные поставки отправляются в Азию, а также в страны СНГ, Египет, Турцию, Израиль, США, Канаду.
«Объем экспорта резидентов особой экономической зоны растет с каждым годом. За первые шесть месяцев 2021 года он составил 523 миллиона рублей, что в 3,3 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года», — рассказал Владимир Ефимов.
Большую часть экспорта, 70 процентов от общего объема, составляет микроэлектроника: сумма продаж за границу таких товаров составила 365,7 миллиона рублей. Также на экспорт было направлено досмотровое и дезинфекционно-моечное оборудование, литий-ионные батареи, композитные материалы и другое.