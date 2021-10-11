Заммэра Владимир Ефимов сообщил о возможности арендовать у Москвы недвижимость по льготной ставке
С января текущего года Москва по результатам специальных аукционов сдала в аренду свыше двухсот пятидесяти объектов нежилой недвижимости, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Благодаря специальным аукционам, которые Москва проводит для самозанятых граждан и для представителей малого и среднего бизнеса, с января по сентябрь этого года московские предприниматели подписали с городом 259 соглашений об аренде нежилого недвижимого фонда, чей совокупный метраж составил почти 25 тысяч кв. метров.
«Всего за время действия программы с 2017 года малый и средний бизнес арендовал у города на льготных условиях 1910 объектов общей площадью 226,5 тысячи квадратных метров», — добавил заммэра Владимир Ефимов.
Наибольшее количество льготно арендованной в 2021 году недвижимости расположено на юго-западе столицы — 48 объектов, на юге — 45, на востоке — 31, а также в центре — 15 помещений.
Арендовать недвижимость по сниженной ставке могут как представители малого и среднего предпринимательства, так и самозанятые граждане. Первоначальная льготная ставка на торгах составляет для них 1000 рублей за один кв. м в год для подвальных помещений и 4750 рублей за один кв. м в год — для наземных помещений. Срок аренды при этом может достигать десяти лет.
Вся подробная документация, включая характеристики лотов и описание процесса взятия недвижимости в аренду, публикуется на Инвестпортале Москвы.