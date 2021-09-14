Заммэра Владимир Ефимов: С начала года москвичи арендовали у города более 170 машино-мест в домовых паркингах
С января по август текущего года москвичи заключили с городом 173 договора аренды мест для личных автомобилей. Срок аренды составляет десять лет, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Арендовать место для собственного автомобиля в подземном паркинге своего дома может любой москвич: как собственник, так и наниматель жилья.
«Сейчас горожанам доступно для аренды ещё более 650 мест в паркингах по 13 адресам в районах: Ломоносовский, Крылатское, Южное Медведково, Очаково-Матвеевское, Тропарёво-Никулино, Филёвский парк, Северное Чертаново, Куркино, Нижегородский. Список доступных для аренды машино-мест регулярно пополняется», — дополнил Владимир Ефимов.
Для того, чтобы арендовать машино-место, необходимо обратиться в Департамент городского имущества в службу «Одного окна» в 1-м Красногвардейском проезде или сделать это удалённо, отправив заявление через портал «Электронной приёмной». Распределение мест происходит по принципу того, чьё обращение поступило в первую очередь.
Стоимость аренды зависит от площади объекта и выбранного месторасположения. Так, квадратный метр может стоить от 360 до 8,7 тысячи рублей. Представителям льготных категорий граждан также доступен единый тариф, который действует на всей территории столицы.