Заммэра Владимир Ефимов рассказал о реорганизации новых участков бывших промзон в рамках проекта «Индустриальные кварталы»
Под действие программы «Индустриальные кварталы», которая подразумевает комплексное развитие заброшенных промзон, попали ещё два участка бывших производств в районах Лефортово и Нижегородский. Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что эти участки приведут в порядок за 5-6 лет.
Речь идёт о территории в 8 га, где раньше располагалась промышленная зона «Серп и Молот». Сейчас там находятся склады, автосервисы, таксопарк и недействующий хлебозавод.
Инвесторы хотят вложить 50 миллиардов рублей, чтобы построить на этих участках 190 тысяч квадратных метров недвижимости. Половина придётся на высокотехнологичные предприятия, а остальное – на общественно-деловую застройку.
«Ожидаемый бюджетный эффект о реализации проекта составит около 4,5 млрд рублей в год. На этих территориях будет создано 3,2 тысячи новых рабочих мест в производственной, банковской и других сферах», – отметил Владимир Ефимов.