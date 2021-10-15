Заммэра Владимир Ефимов рассказал о новых проектах в «Технополисе „Москва“»
До конца следующего года на площадке «Алабушево» в особой экономической зоне «Технополис „Москва“» запустят три новых производства микроэлектроники и медицинских технологий, в создание которых предприниматели инвестируют свыше восьми млрд рублей, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Новые производства в Зеленограде будут построены по принципу greenfield, то есть их возведут на незастроенной территории, которую эти заводы будут развивать. При этом Москва предлагает инвесторам уже размежёванные участки с подведёнными инженерными коммуникациями. Впоследствии предприниматели смогут выкупить эти земельные участки по льготной в цене 1% от кадастровой стоимости.
«Строительство новых производств в сфере электроники и медицины, а также запуск производственных линий резиденты ОЭЗ Москвы планируют завершить до конца следующего года. Общий объём инвестиций в проекты превысит восемь миллиардов рублей», — прокомментировал заммэра Владимир Ефимов.
Как добавил вице-мэр, новые производства обеспечат работой свыше восьмисот специалистов в сферах инженерии, технологий, управления и IT. Так, один завод будет выпускать различную электронику и печатные платы, а два других — фармацевтическую продукцию, направленную на лечение онкологических и кардиологических, а также психиатрических болезней.
Совокупная площадь новых производств займёт почти сто тысяч квадратных метров территории ОЭЗ «Технополис „Москва“», а сами заводы смогут усилить развитие уже существующих в Алабушеве кластеров микроэлектроники и медицины.