Заммэра Владимир Ефимов рассказал, какие объекты появятся на территории бывшей промзоны «Бирюлёво»
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о реорганизации участка на территории бывшей промзоны «Бирюлёво». Вместо складов и автосервисов здесь построят высокотехнологичные предприятия и научно-исследовательские институты.
Проект о реорганизации участка бывшей промзоны «Бирюлёво» уже опубликован. Участок в 42 га давно не используется по производственному назначению. В данный момент здесь располагаются склады и автосервисы, а планируется возвести почти 915 тысяч квадратных метров недвижимости.
Около половины реорганизуемой территории займут высокотехнологичные предприятия, научно-исследовательские и инновационные центры, проектные институты, а вторая половина придётся на спортивные комплексы, банки, магазины и другие общественно-деловые объекты.
«Объем инвестиций в реализацию проекта – около 210 миллиардов рублей, ожидаемый бюджетный эффект – более 30 миллиардов рублей в год. В Бирюлёве Западном для москвичей появятся почти 13 тысяч новых рабочих мест», – добавил Владимир Ефимов.
Суммарно все проекты по реорганизации бывших промзон дадут городу около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 триллиона рублей поступлений в бюджет.