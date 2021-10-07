Заммэра Владимир Ефимов рассказал о возможности арендовать у города свыше 170 точек НТО
На Инвестиционном портале Москвы размещены свыше ста семидесяти нестационарных торговых объектов (НТО) и площадок под них, которые предприниматели могут арендовать у города, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Москвичи могут взять в аренду НТО площадью от двух с половиной до свыше 400 кв. метров и открыть в них пункты проката, магазины и другие торговые точки, кафе, бары, рестораны и другие заведения общественного питания.
«Всего с начала 2021 года реализовано около 380 подобных объектов, арендаторы смогут пользоваться ими в течение пяти лет», — прокомментировал заммэра Владимир Ефимов.
Среди размещённых на Инвестиционном портале нестационарных торговых объектов можно найти и так называемые «зимние» лоты — около пятидесяти площадок, предназначенных для размещения ёлочных базаров. Они находятся в разных районах города, а их метраж составляет от 12 до 50 кв. м. Арендовать «зимний» лот для ёлочного базара можно по цене от 15 тысяч до 250 тысяч рублей за весь сезон.
В целом конкуренция на регулярно проходящих торгах на право аренды и размещения НТО составила в этом году в среднем около 4,4 участника на лот, а результаты аукционов позволили привлечь в городской бюджет почти 30 миллионов рублей.