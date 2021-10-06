Заммэра Владимир Ефимов рассказал об экспорте косметики из Москвы
По результатам первых шести месяцев текущего года столица поставила за границу косметическую продукцию на общую сумму почти 205 млн долларов США, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
За период с января по июнь 2021 года объёмы экспорта косметической продукции, произведённой московскими предприятиями, составил свыше двухсот миллионов долларов США, что на 27,9% выше показателей за аналогичный период 2020 года и на 12% выше — за тот же временной промежуток 2019 года.
«Стоит отметить, что растёт и доля Москвы в общероссийском экспорте. Если год назад она насчитывала 37%, то сейчас достигла 46,5%», — отметил заммэра Владимир Ефимов.
По словам вице-мэра, в этом году столица отправила косметику на 91 иностранный рынок, в частности, на белорусский, казахстанский, узбекистанский, азербайджанский, армянский, польский и гонконгский — эти государства являются постоянными импортёрами московской косметической продукции.
Также в этом году столица вышла и на новые рынки сбыта косметики: марокканский, шриланкийский, швейцарский, черногорский и исландский. Кроме того, стоит отметить, что экспорт в страны Евросоюза в первом полугодии текущего года вырос на 78,6% по сравнению с предыдущим годом и составил свыше шестнадцати млн долларов США.