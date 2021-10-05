Заммэра Владимир Ефимов рассказал, как Москва повысит занятость населения
Более 550 производственных предприятий Москвы примут участие в нацпроекте по повышению производительности труда и поддержке занятости населения. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, город окажет комплексную поддержку предприятиям-участникам проекта.
К середине 2021 года участниками нацпроекта «Производительность труда» стали около 2800 предприятий, а к 2024 году их число может превысить 5000. В столице к проекту присоединятся 563 предприятия.
«Им будет оказана помощь в настройке производственного процесса и обучении сотрудников по методике «бережливого производства». Эти мероприятия позволят создать на предприятии условия для повышения производительности труда и эффективности производства, будут способствовать постоянному совершенствованию системы производства и формированию его новой культуры, росту качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции», – отметил Владимир Ефимов.
Предприятия, работающие в базовых несырьевых отраслях, получат адресную поддержку. Она будет выражаться в дополнительных консультациях квалифицированных специалистов по устранению неэффективности в производственном процессе, а также в обучении руководителей и сотрудников предприятий актуальным компетенциям и навыкам управления.
По итогам реализации положений проекта производительность труда на средних и крупных предприятиях должна вырасти на 5%.