Заммэра Владимир Ефимов рассказал о процедуре межевания столичных жилых кварталов
С начала текущего года Москва подготовила и одобрила почти сотню проектов межевания городских кварталов под более чем 500 жилых домов. Совокупная площадь размежёванных участков составила 585 га, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
95 размежёванных территорий расположены во всех административных округах города, за исключением ЗелАО. Работы по определению границ земельных участков для 574 многоквартирных жилых домов провели на средства, выделенные из бюджета столицы.
«После постановки земельных участков на кадастровый учёт собственники помещений в этих домах смогут зарегистрировать права общей долевой собственности и использовать земельные участки по своему усмотрению — обустроить на них парковку, спортивную площадку или место для выгула домашних питомцев», — пояснил заммэра Владимир Ефимов.
По словам вице-мэра, в 2020 году таким же образом были размежёваны 65 столичных участков с 573 жилыми зданиями совокупной площадью 590 гектаров. В общей сложности на данный момент одобрено примерно 3900 проектов межевания более 50 тысяч га московских земель.
Согласно планам столичной мэрии, вся территории «старой» Москвы с жилыми многоквартирными домами будет размежёвана в течение текущего года, после чего москвичи смогут оформить земельные участки в общее долевое владение.
Процедура оформления проходит в три этапа: непосредственно межевание земельного участка с многоквартирным домом, внесение данных об участке в кадастровый реестр и регистрация права собственности. Все три этапа москвичи могут пройти абсолютно бесплатно.