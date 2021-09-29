Заммэра Владимир Ефимов рассказал о появлении новых рабочих мест в Москве
Столица заключила три новых договора с инвесторами о создании в городе промышленного технопарка, производственно-логистического комплекса и делового центра, которые в сумме дадут Москве около семи тысяч новых рабочих мест, заявил заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
В результате трёх новых контрактов в Москве возведут три общественно-деловых и производственных объекта совокупной площадью около трёхсот тысяч квадратных метров. Согласно договорам, новые проекты появятся в ЗАО, ЗелАО и ТиНАО, сбалансировав при этом застройку в этих округах. Объём вкладываемых инвесторами средств составит свыше двенадцати миллиардов рублей.
«Взамен город предоставит застройщикам льготы в сопоставимом объеме по плате за переоформление участков под строительство многоквартирных жилых домов», — прокомментировал заммэра Владимир Ефимов.
Первый договор подразумевает создание на территории ОЭЗ «Технополис „Москва“» в Зеленограде промышленного технопарка площадью свыше ста тысяч квадратных метров. Этот объект принесёт городу около 2500 рабочих мест.
Согласно второму договору, в поселении Марушкинском в Новомосковском АО возведут производственно-логистический комплекс общим метражом 111 тысяч кв. м, который позволит создать около полутора тысяч новых рабочих мест.
Третий контракт подразумевает создание общественно-делового центра на Ярцевской улице в Кунцеве — на площади примерно 70 тысяч кв. м смогут работать около трёх тысяч человек. Все объекты планируется сдать в эксплуатацию в 2023–2026 годах.