Заммэра Владимир Ефимов рассказал о производственном росте резидентов ОЭЗ
Первый квартал текущего года закончился для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва»» существенным ростом объёмов производства. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, общее число произведённых товаров и услуг эквивалентно сумме 3,7 млрд рублей.
Производственный рост резидентов технополиса в первом квартале 2021 года почти достиг 30% в сравнении с тем же периодом в позапрошлом году.
«Основной объём – более 70% – обеспечили предприятия кластера микроэлектроники, оптики и робототехники, которые произвели продукции на 2,6 млрд рублей. В тройку лидеров вошли предприятия фармацевтического и медицинского кластера, а также информационно-коммуникационных технологий», – отметил Владимир Ефимов.
В общей сложности, резиденты ОЭЗ выпустили товаров на 85,3 млрд рублей, добавил вице-мэр. При этом компании обеспечили рабочими местами более 7 тысяч человек. Из них 150 вакансий датируются этим годом. Наибольшее число сотрудников привлекли компании, работающие в сфере информационно-коммуникационных технологий.