Заммэра Владимир Ефимов рассказал о новой программе подготовки инженеров в Московской технической школе
В городе стартовал пилотный проект «Московская техническая школа», где будут готовить кадры для столичной промышленности. Соответствующее соглашение подписали правительство Москвы, ведущие московские вузы — МФТИ, МЭИ, МИФИ, МИСиС и МТУСИ, — индустриальные партнёры и партнёры по развитию, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Одна из актуальных проблем промышленности Москвы, о которой заявило более 20 % опрошенных столичных предприятий, — это дефицит кадров необходимой квалификации. Именно с этой проблемой и будет бороться Московская техническая школа (МТШ), благодаря которой столица в ближайшей перспективе получит большое количество высококвалифицированных инженерных кадров.
«Мы уже запустили первое пилотное направление: в ближайшие три года планируем обучить 1200 инженеров предприятий микроэлектроники и приборостроения по направлению «Технологии связи», — рассказал Владимир Ефимов.
Будущие инженеры будут изучать квантовые технологии, индустриальный интернет вещей, технологии 5G и обработку промышленных данных. Планируется, что в результате этой программы средняя производительность в отраслях микроэлектроники и приборостроения вырастет к 2024 году на 10 %, то есть один сотрудник сможет в год производить продукцию на сумму 1,85 млн рублей.
Кроме того, в МТШ вскоре запустят и другие направления и центры компетенций: «Робототехника и сенсорика», «Искусственный интеллект в промышленности», «Аддитивные технологии», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии», «Беспилотный транспорт». Ожидается, что производительность сотрудников, прошедших обучение в МТШ, в целом повысится более чем на 20 %.