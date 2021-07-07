Заммэра Владимир Ефимов рассказал о росте нематериальных активов резидентов ОЭЗ за 2020 год
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что по итогам 2020 года стоимость нематериальных активов резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва»» выросла почти на 1 миллиард рублей.
Нематериальные активы организаций – это объекты интеллектуальной собственности, к которым относятся изобретения, полезные модели, промышленные образцы, ноу-хау, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания. Их официальная регистрация позволяет защитить инновационную идею и зафиксировать положение компании на рынке в качестве владельца уникальной технологии.
Стоимость нематериальных активов резидентов ОЭЗ в 2020 году составила около 9 миллиардов рублей, что почти на 1 миллиард превышает показатели 2019 года, отметил вице-мэр. При этом большая часть активов приходится на сферу микроэлектроники и IT-индустрии.
«Увеличение объёма нематериальных активов резидентов ОЭЗ связано с активизацией работы по оформлению прав на созданную ими интеллектуальную собственность. В 2020 году 13 высокотехнологичных компаний столичной особой экономической зоны получили свыше 40 официальных прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе изобретения, полезные модели, ноу-хау», – добавил Владимир Ефимов.