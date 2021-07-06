Заммэра Владимир Ефимов рассказал о росте столичного экспорта чистящих средств
Объём реализуемой Москвой в 2020 году продукции чистящих средств и мыла составил 148,17 млн долларов. По словам заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, это на 4,3% больше, чем отрасль показывала годом ранее.
В 2020 году объём столичных поставок чистящих средств и бытовой химии за рубеж составил почти 102 млн долларов США. Ещё около 46,2 млн долларов США экспортной выручки пришлось на мыло, гели для душа и влажные салфетки, отметил вице-мэр.
«В первом квартале 2021 года экспорт чистящих средств показал рост в 5,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 39 млн долларов США. При этом по отношению к первому кварталу 2019 года этот объём вырос на 22,8% и 31,8 млн долларов США», – отметил Владимир Ефимов.
При этом по сравнению с 2019 годом экспорт бытовой химии вырос незначительно — на 0,3%, а вот экспорт мыла, геля для душа и влажных салфеток увеличился на 14,1%, добавил заммэра.
В 2020 году бытовая химия из столицы была поставлена в 51 страну мира, говорят данные Центра поддержки экспорта «Моспром». Главными импортёрами продукции стали страны ближнего зарубежья: Казахстан, Беларусь и Кыргызстан.