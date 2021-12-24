Заммэра Владимир Ефимов: по программе создания мест приложения труда в Некрасовке будет создано 1,6 тысячи новых рабочих мест
Рабочие места городу даст новый торгово-развлекательный комплекс. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на март 2024 года.
«По соглашению девелопер построит на юго-востоке столицы многофункциональный торгово-развлекательный комплекс в составе ТПУ «Некрасовка» площадью более 49 тысяч квадратных метров. Благодаря реализации проекта будут созданы 1,6 тысячи рабочих мест», – уточнил Владимир Ефимов.
Правительство Москвы подписало соглашение о создании мест приложения труда с ООО «ТПУ «Некрасовка»», входящим в группу компаний 3S Group.
Инвестор вложит в проект 3,17 миллиарда рублей, а Москва предоставит ему льготу по арендной плате за первый год срока аренды после смены вида разрешенного использования земельного участка под строительство многоквартирного дома в составе ЖК «Талисман на Рокоссовского», расположенного на Кронштадтском бульваре.