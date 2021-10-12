Заммэра Владимир Ефимов озвучил подробности соглашения Москвы и ФАС в области регулирования цен
12 октября Правительство Москвы подписало с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) соглашение о сотрудничестве в сфере развития цифровых технологий в процессе государственного регулирования цен. Его условия озвучил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Согласно соглашению, в ближайшие годы ФАС России будет использовать ведущие московские практики в сфере трансформации тарифного регулирования и его перевода в цифровой формат.
«Мы давно работаем с коллегами из ФАС, в том числе в рамках единой цифровой платформы ЕИАС, что позволяет нам обмениваться опытом в этом направлении с другими регионами и перенимать лучшие практики», – отметил Владимир Ефимов.
Вице-мэр также добавил, что в 2021 году Москва запустила пилотный проект, где тарифные заявки тарифных кампаний в сфере холодного водоснабжения и водоотведения были оцифрованы и переведены в электронный вид на базе портала mos.ru. Реализация этого проекта – важный шаг в ускорении процесса цифровизации тарифного регулирования для всей страны, отметил заммэра.
Соглашение о сотрудничестве, подписанное Москвой и ФАС, позволит усовершенствовать механизмы регулирования цен, повысить открытость и прозрачность принятия тарифных решений, а также ускорить процессы цифровизации тарифного регулирования.