Заммэра Владимир Ефимов озвучил планы по реорганизации бывшей промзоны «Выхино»
Почти 4 га земли бывшей промышленной зоны «Выхино» будет реорганизовано в рамках проекта «Индустриальные кварталы». По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в реализацию проекта будет вложено более 5 млрд рублей.
Проект «Индустриальные кварталы» подразумевает комплексную реорганизацию фактически неиспользуемых территорий. В случае с бывшей промзоной «Выхино», на месте заброшенных цехов будет возведена жилая и коммерческая недвижимость, а также обустроены новые высокотехнологичные производства.
«Ожидаемый бюджетный эффект превысит 355 млн рублей в год. После редевелопмента территории будет создано более тысячи рабочих мест», – прокомментировал Владимир Ефимов.
При этом жилой недвижимости будет возведено около 67 тысяч квадратных метров, производства займут 33,9 тысячи квадратных метров, а всё остальное – общественно-деловые объекты, банки, торгово-развлекательные центры, кафе и магазины.
В общей сложности реализация всех проектов в рамках программы «Индустриальные кварталы» даст Москве около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 триллиона рублей поступлений в бюджет.