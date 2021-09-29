Заммэра Владимир Ефимов озвучил показатели промпроизводства в Москве
Москва наращивает объёмы промышленного производства. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, только за первые 8 месяцев 2021 года эти показатели выросли на 24,3% по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года. С чем связан такой рост – в материале.
Многие отрасли столичного промпроизводства демонстрируют в этом году существенный рост. В первую очередь, это лёгкая и целлюлозно-бумажная промышленность, пищепром и фармацевтика. В общей сложности различные отрасли увеличили показатели своего производства почти на четверть.
Специалисты связывают такую динамику со стабильным развитием крупных отраслей (к примеру, химическая и пищевая промышленность) и высокими темпами прироста в отдельных категориях (производстве бумаги, текстильных изделий, электрического оборудования и т.д.).
«Динамика роста обусловлена преимущественно ростом обрабатывающей промышленности столицы – отрасль увеличилась на 25,1%. Московские предприятия показывают уверенный рост с начала года во многих отраслях: востребованы продукты питания, бытовая химия, одежда и лекарства, телекоммуникационная продукция», – уточнил Владимир Ефимов.
Самой динамично развивающейся отраслью лёгкой промышленности стало производство текстильных изделий – за год оно выросло в 2,1 раза. Так, объёмы выпуска одежды выросли на 41,5%, а бумаги и изделий из неё – на целых 95%. Производство электрического оборудования выросло на 77,7%, выпуск продуктов питания – на 28,2%, химических веществ и продуктов – на 41,6%, а товаров фармацевтической отрасли – на 37,3%.