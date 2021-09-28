Заммэра Владимир Ефимов озвучил позиции Москвы в международных рейтингах
Текущий год стал благоприятным для Москвы с точки зрения позиций, которые она занимает в международных рейтингах, анализирующих различные сферы жизни мегаполиса. Так, по словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в 17 ведущих рейтингах её позиции остались устойчивыми или улучшились.
Оперативный мониторинг и анализ 80 международных рейтингов городов показал, что суммарные позиции Москвы по различным показателям сохранили высокий уровень или демонстрируют положительную динамику.
«Мы системно улучшаем свои позиции из года в год с точки зрения цифровизации, качества городской среды, безопасности, инвестиционной привлекательности», — отметил Владимир Ефимов.
Заммэра также добавил, что рейтинги помогают получить объективную картину достижений города и проанализировать сильные стороны соседей. Кроме того, рейтинги являются «индикатором качества» мегаполиса для инвесторов. Поэтому занимать в них высокие позиции — стратегически важно и экономически эффективно для столицы.
Из общего количества вышедших в этом году рейтингов в 17 Москва улучшила и сохранила доминирующие позиции, а также заняла лидирующие места в четырёх новых рейтингах.