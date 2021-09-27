Заммэра Владимир Ефимов озвучил число заключенных с начала года сделок в рамках Портала поставщиков
Популярность Портала поставщиков среди участников рынка закупок малого объёма ежегодно растёт. Так, с начала 2021 года общее число заключенных на ресурсе сделок выросло на 8%, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Портал поставщиков заработал в 2013 году, и за это время на базе ресурса был сформирован каталог из товаров, превышающих 1,3 млн наименований. Участники закупочного процесса могут реализовывать здесь полный цикл работ, начиная от котировочной сессии до подписания акта.
«Портал поставщиков сегодня работает по принципу «одного окна»: все инструменты, необходимые для участия в закупках находятся в удобной и понятной системе. На нём зарегистрировано более 235 поставщиков, а за 8 месяцев 2021 года количество заключенных контрактов выросло на 8% и составило 198 тысяч против 184 тысяч в аналогичном периоде прошлого года», – уточнил Владимир Ефимов.
На сделки, заключенные с региональными участниками закупок, приходится более 30%. При этом ежемесячный объём информации составляет около 25 тысяч электронных документов. Такая высокая степень ведения документооборота в рамках портала позволяет сократить трудозатраты практически вдвое.