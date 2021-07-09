Заммэра Владимир Ефимов озвучил количество рабочих мест в Москве
Столичный рынок труда начал активно восстанавливаться в июне 2020 года. На данный момент, по словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в Москве насчитывается около 8 миллионов рабочих мест, а безработных всего 41,4 тысяча человек.
С началом пандемийных ограничений в Москве весной 2020 года в городе начала снижаться и экономическая активность – с марта по май фиксировалось сокращение числа рабочих мест, однако уже в июне ситуация стабилизировалась.
«По последним данным, среднегодовое количество рабочих мест в Москве составляет почти 8 миллионов, что лишь немного ниже, чем в 2019 году, когда этот показатель составлял 8 миллионов и 49 тысяч. По этому критерию экономика города фактически вернулась к докризисному уровню», – отметил Владимир Ефимов.
В данный момент в объединённой базе данных городской службы занятости насчитывается 378 тысяч вакансий. При этом уровень напряжённости на рынке квалифицированного труда снизился с мая 2020 года к декабрю более чем вдвое.