Заммэра Владимир Ефимов объяснил, как искусственный интеллект помогает контролировать законность использования городской земли и недвижимости
В 2020 году в Москве стартовал проект по использованию искусственного интеллекта в работе Государственной инспекции по недвижимости. Новые технологии должны были помогать в обнаружении нарушений в земельно-имущественной сфере. Как это работает на практике, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Как правило, снимки, на которых запечатлены объекты городской недвижимости или земельные участки, делаются при помощи квадрокоптеров. Искусственный интеллект необходим для того, чтобы оперативно анализировать этот огромный объём информации. Затем специальные алгоритмы программы собирают необходимые данные и передают их инспекторам, которые выезжают на местность и фиксируют нарушения документально.
«Нейросеть анализирует до 40 тысяч фотографий за один час. Искусственный интеллект в автоматизированном режиме выявляет работы не только в активной стадии, но и в стадии подготовки, например, на этапе парковки специальной техники и установки ограждений», – отметил Владимир Ефимов.
Вице-мэр также добавил, что в 2020 году благодаря применению нейронных сетей и алгоритмов количество выявленных нарушений выросло до полутора тысяч. Это на 41% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, заключил он.
Сфера деятельности Госинспекции по недвижимости – не единственная, где в Москве применяется искусственный интеллект. Его используют и для решения других городских задач. В первую очередь это касается тех отраслей, где необходим постоянный контроль и оперативное выявление нарушений. Использование высоких технологий помогает повышать скорость и эффективность работы городских служб, и сегодня они задействованы в каждом шестом проекте Москвы.