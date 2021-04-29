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Экономика

Заммэра Владимир Ефимов: Облигации Москвыпризнали «зелёными»

Елена Коваленко
29 апреля, 2021 16:35
3 мин
Елена Коваленко
29 апреля, 2021 16:35
3 мин
Соц сети
Соц сети

Государственный инвестиционный банк ВЭБ.РФ признал 74-й выпуск столичных облигаций «зелёным». Москва размещает облигации для того, чтобы увеличивать финансирование проектов развития. Каких именно, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На протяжении последних 10 лет Москва проводит системную политику по улучшению экологической ситуации в городе и снижению негативного воздействия на окружающую среду от автотранспорта.

В числе мер по реализации такой политики – выпуск «зелёных» городских облигаций. Это уже второй выпуск Москвы, признанный «зелёным» по соответствующей методологии ВЭБ.РФ и первый, выпущенный субъектом Российской Федерации.

Деньги от реализации облигаций пойдут на развитие московского метрополитена, полностью работающего на электричестве, и замену автобусов на электробусы.

«Мы изучили опыт европейских мегаполисов и тенденцию целевых заимствований считаем абсолютно правильной: привлекаются средства, которые направляются на реализацию целей устойчивого развития, экологические проекты», – рассказал заммэра.

По его словам, город начнёт выпуск «зелёных» облигаций с суммы в 70 млрд рублей, хотя общий объём экологических проектов в Москве гораздо больше.

«Специфика рынка «зелёных» облигаций на сегодняшний момент в России такова, что скорее всего, мы не получим от инвесторов за ESG-направленность скидки по ставке купона, но мы считаем правильным делать этот выпуск на российском рынке, для того, чтобы развивать его. Наш первый выпуск, который мы разместили на этой неделе, уже продемонстрировал высокий интерес иностранных инвесторов, мы полагаем, что «зелёные» облигации будут еще более востребованы международной аудиторией, что станет стимулом развития для российского рынка устойчивого финансирования», – добавил он.

При этом вице-мэр подчеркнул, что все социальные обязательства города выполняются за счёт собственных источников, а займы привлекаются для наращивания инвестиционных расходов Москвы.

Зелёный статус финансового инструмента предполагает более строгую отчётность и контроль за расходованием средств. Эмитент обязан раз в год публиковать специальный отчёт, который будет подвергаться аудиту на предмет соответствия зелёным принципам. Средства, привлечённые благодаря продаже облигаций, будут направлены на финансирование заявленных проектов.

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Владимир Ефимов
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