Заммэра Владимир Ефимов назвал 2021 год рекордным по числу оформленных в Москве ипотек
Москва – лидер на рынке ипотечного кредитования в России. На её долю приходится более четверти от общей суммы выданных в рамках госпрограммы ипотечных кредитов. При этом 2021 год стал рекордным по количеству оформленных договоров, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
С начала 2021 года в Москве было заключено 92 377 договоров ипотечного жилищного кредитования. Эти данные на 36,5% превышают показатели за первые 9 месяцев 2020 года и на 44,3% – 2019 года. Более того, это абсолютный рекорд за все годы статистических наблюдений.
Только за период с июля по сентябрь в Москве зарегистрировали 32 306 договоров. Из них за один сентябрь – 9 704. Таким образом, на столицу на данный момент приходится 26,6% от всех выданных в стране ипотечных кредитов.
«Объём выданных в Москве кредитов составляет 503,9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 87%. Общее количество заключенных с начала 2021 года договоров выросло на 80,1% и составило 38,9 тысяч», – прокомментировал такую динамику Владимир Ефимов.