Заммэра Владимир Ефимов: На столичном Портале поставщиков растёт число участников из регионов России
С сентября этого года количество регионов, представленных на Портале поставщиков Москвы, выросло до 39 — теперь проводить госзакупки с помощью столичного ресурса смогут предприниматели из Новосибирской области, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Почти половину из 235 тысяч зарегистрированных на Портале поставщиков пользователей занимают заказчики из российских регионов — их доля составляет около 40% от всех участников ресурса.
«Новосибирская область стала 39 регионом, представители которого закупают работы, товары и услуги малого объёма на столичной площадке», — рассказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.
Представители малого и среднего бизнеса из Новосибирской области сейчас активно регистрируются на Портале поставщиков — к этому моменту их количество составляет уже около 1400 человек.
Подобные соглашения между Москвой и регионами страны помогают развивать конкуренцию и конкурентоспособность и повышать интерес к госзакупкам со стороны предпринимателей.