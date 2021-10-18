Заммэра Владимир Ефимов: Москва продала столичным бизнесменам и горожанам почти две тысячи квартир
По итогам периода с января по сентябрь текущего года жители Москвы и представители столичного бизнеса приобрели у города почти две тысячи квартир общим метражом более 90 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
За первые девять месяцев 2021 года Москва реализовала на городских аукционах 1846 квартир, и ещё более шестисот объектов сейчас находятся в продаже — на данные лоты идёт приём заявок от москвичей и столичных предпринимателей. Среднее число претендентов на один лот составляет 13 человек.
«На открытый аукцион попадают те квартиры, которые невозможно предоставить в рамках московских жилищных программ. Например, они не соответствуют по площади, состоянию или своему территориальному расположению», — уточнил заммэра Владимир Ефимов.
Как добавил вице-мэр, деньги, полученные от продажи жилого имущества, Москва направляет на строительство нового жилого фонда, возводимого в рамках программы реновации, и на возведение жилья для москвичей, находящихся в очереди на улучшение условий проживания.
Квартиры, реализованные в этом году на городских аукционах, расположены во всех административных округах столицы, за исключением Новомосковского округа, однако наибольшее их количество было продано в ЗАО, СВАО, САО, ЮЗАО и ВАО. Кроме того, было реализовано почти 250 объектов жилой недвижимости в Московской области, принадлежавших Москве и подведомственным учреждениям.