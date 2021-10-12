Заммэра Владимир Ефимов: Москва помогла компаниям найти для расширения производств более 10 тысяч квадратных метров недвижимости
В 2021 году Москва помогла 11 компаниям разместить свои производства. Они получили в аренду более 10,2 тысяч квадратных метров недвижимости. Только за один сентябрь место под размещение получение получили сразу две компании, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Речь идёт о текстильной мастерской LeLin Studio и производителе готовой еды ООО «НОРДЕ». Первая компания арендовала у города помещение на 101 квадратный метр в 5-м Донском проезде, а вторая – помещение на 279 квадратов в Автомобильном проезде.
«Оба производства инвестируют в своё развитие 130 миллионов рублей и создадут 35 рабочих мест. Два предприятия займут в общей сложности более 380 квадратных метров производственных площадей и разместятся в южном и юго-восточном округах Москвы», – добавил Владимир Ефимов.
В общей сложности все 11 компаний, которые арендовали в этом году городские помещения для промышленного развития планируют вложить в свою модернизацию около двух миллиардов рублей и создать более 270 новых рабочих мест.
В поиске площадок компаниям помогает Агентство промышленного развития Москвы. Ежегодно оно обрабатывает до 140 заявок от инвесторов и предлагает им на рассмотрение 6 вариантов. Обратиться к ним может любая промышленная компания. Для этого достаточно заполнить техзадание с указанием площади требуемого помещения, наличием необходимой инфраструктуры и специфическими особенности будущего предприятия.