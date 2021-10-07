Заммэра Владимир Ефимов: Москва помогла столичным предприятиям на сумму свыше шести млрд рублей
Промышленным предприятиям столицы доступен сегодня широкий спектр мер поддержки со стороны города, в частности, компенсация части затрат на присоединение к инженерным сетям, помощь в развитии поставок за рубеж, а также возмещение затрат на закупку нового оборудования, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Сейчас в столице функционируют примерно три тысячи промышленных компаний, каждый год обновляющих своё производство — все они могут рассчитывать на поддержку со стороны Москвы по части развития и цифровизации.
«Финансовую поддержку в виде субсидий и займов с 2012 года получили более ста предприятий общим объёмом свыше 6,3 миллиарда рублей», — дополнил заммэра Владимир Ефимов.
В основном столичные промышленные предприятия пользуются такими мерами помощи, как компенсация части затрат по лизингу и по выплате процентов по кредитам на закупку оборудования и подключение к инженерным коммуникациям.
Также индустриальным компаниям Москвы с 2017 стали доступны льготные займы, которые можно получить по ставке от одного до четырёх процентов, что существенно ниже банковских ставок. С момента запуска льготных займов ими воспользовались на сумму около трёх млрд рублей.