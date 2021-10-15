Заммэра Владимир Ефимов: Московская вегетарианская продукция пользуется популярностью за рубежом
За первые семь месяцев текущего года объёмы экспорта производимой в Москве вегетарианской продукции выросли почти на 67% по сравнению с 2020 годом и более чем на 73% — по сравнению с 2019 годом. Выручка столичных предприятий от экспорта такой продукции составила за указанный период более 136 млн долларов, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Москва вошла в тройку лидеров среди регионов России по производству вегетарианской продукции: доля столицы в общероссийском экспорте таких товаров составила свыше 14%. При этом главным экспортируемым продуктом стали шоколадные продукты на основе растительного сырья, которые столичные кондитеры готовят без ингредиентов животного происхождения.
«Объём поставок по ним вырос на 54% относительно 2020 года и на 65,9% относительно 2019 года. На шоколад приходится почти 42% столичного экспорта в этой категории, в деньгах это более 57 млн долларов», — пояснил заммэра Владимир Ефимов.
Как добавил вице-мэр, в целом в текущем году московские фабрики и заводы увеличили объёмы экспорта всех разновидностей вегетарианской продукции, в число которых входят также цельнозлаковые мюсли и хлопья, напитки на основе растительных ингредиентов, а также орехово-фруктовые изделия.
Среди основных стран-импортёров столичной вегетарианской продукции можно выделить Германию, Белоруссия, Пакистан, Бангладеш, Казахстан, Азербайджан и другие государства. В совокупности же московские предприниматели поставляют данную продукцию в 77 стран мира.