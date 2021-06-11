Заммэра Владимир Ефимов: К 2024 году в Новой Москве построят первый технопарк

Экономика

АО «СЗ «Бадаевский»» (структура Capital Group) к 2024 году построит в ТиНАО первый промышленный технопарк. Он будет возведён в рамках программы стимулирования создания рабочих мест и получит статус инвестиционного проекта. Подробнее об этой программе рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Строительство первого в Новой Москве технопарка площадью 14,5 тысяч квадратных метров даст городу не менее 300 рабочих мест, а инвестиции в проект составят 550 млн рублей.

«Новый проект будет реализован в рамках программы стимулирования создания рабочих мест. Это уже третье соглашение, подписанное в столице. В прошлом году Москва заключила два соглашения, в рамках которых за пределами ТТК появятся более 100 тысяч квадратных метров офисных площадей. Планируемый объём инвестиций в эти проекты составляет 7,8 млрд рублей», – рассказал заммэра.

Озвученная программа стимулирования создания рабочих мест действует с 2020 года и нацелена на комплексную сбалансированную застройку новых районов за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) и МКАД.

Смысл программы заключается в том, что застройщик многоквартирного дома полностью или частично освобождается от платы за изменение вида разрешённого использования (ВРИ) земельного участка, где строится жильё, если дополнительно инвестирует средства в строительство промышленного, офисного, социального, торгового или спортивного объекта, создав при этом новые рабочие места.

Так, в рамках этой программы до конца 2023 года в Бутырском районе появится комплекс офисных зданий «Останкино Business Park», а в Ростокино – торгово-офисный центр в составе ТПУ «Ботанический сад», добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Статус инвестиционного проекта может быть присвоен на Инвестиционном портале Москвы через специальный онлайн-сервис. Для этого компании должны обладать правами на участки для строительства многоквартирного дома и места приложения труда, иметь оформленный расчёт арендной платы или платы за изменение вида разрешённого использования.