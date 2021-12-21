Заммэра Владимир Ефимов: Инвестиции резидентов площадки «Алабушево» технополиса «Москва» в производство выросли на 12%
За первые три квартала 2021 года инвестиции резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”», базирующиеся на площадке «Алабушево», в производство выросли на 12% на фоне аналогичного периода прошлого года, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В статусе резидентов ОЭЗ на площадке «Алабушево» в данный момент работают 27 компаний. Многие из них находятся в активной инвестиционной фазе реализации проектов и строят дополнительные производственные объекты.
«За первые три квартала 2021 года они вложили в своё развитие более 3,7 млрд рублей, превысив объём инвестиций за этот же период прошлого года на 12%. По сравнению с девятью месяцами 2019 года рост инвестиций составил почти 40%»,– добавил Владимир Ефимов.
Самый многочисленный кластер на площадке «Алабушево» представлен 10 резидентами отрасли микроэлектроники. Объём их инвестиций за 9 месяцев составил 440 млн рублей. При этом лидерами по уровню финансовых вложений стали предприятия кластера медицинских технологий, вложившие в производство 2,8 млрд рублей за три квартала.
Остальные вложения приходятся на предприятия из сферы информационно-коммуникационных технологий и энергоэффективных решений. При этом общий объём инвестиций резидентов площадки за всё время работы достиг 22,8 млрд рублей.