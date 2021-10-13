Заммэра Владимир Ефимов: Грамотная тарифная политика – один из ключевых факторов развития инфраструктуры Москвы
Обоснованная тарифная политика позволяет Москве развивать инфраструктуру и реализовывать масштабные проекты. В их числе проект «Индустриальные кварталы», который нацелен на возвращение в экономическую жизнь города фактически заброшенных бывших промзон, отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Градостроительный потенциал проекта по формированию новой политики тарифного регулирования – 33 млн квадратных метров. На этой территории можно построить современные высокотехнологичные производства, общественно-деловые, социальные и жилые объекты.
«Безусловно, это серьёзная новая нагрузка на коммунальную инфраструктуру, но сегодня состояние коммунального сектора позволяет городу её выдержать», – отметил Владимир Ефимов.
Дополнительные средства на реализацию столичного потенциала в градостроении можно высвободить за счёт автоматизации процессов в тарифной политике и тарифном регулировании. Это позволит получить дополнительный человеческий ресурс.
Полная цифровизация процессов снизит нагрузку на регулятора и сделает прозрачным принятие решений для организаций и ИП, которые занимаются предоставлением коммунальных ресурсов. Однако, по мнению заммэра, это станет возможным только после внесения в федеральные нормативно-правовые акты возможности введения регионами обязательности электронного взаимодействия между ресурсоснабжающими организациями и органами тарифного регулирования.