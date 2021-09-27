Заммэра Владимир Ефимов: Британия вложила в экономику Москвы более 20 млрд долларов
На начало этого года сумма инвестиций, вложенная в столичную экономику предпринимателями из Великобритании, составила почти двадцать два млрд долларов, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Столица постоянно предлагает предпринимателям различные меры поддержки, в том числе помогает реализовывать различные инвестиционные проекты. Такие возможности вызывают интерес не только у российского бизнеса, но и у зарубежного, в частности, у представителей британского предпринимательства.
«Объём накопленных прямых иностранных инвестиций из Великобритании за девять месяцев вырос в полтора раза – с 12,8 миллиарда долларов в апреле 2020 года до 21,9 миллиарда долларов в январе 2021 года», — пояснил заммэра Владимир Ефимов.
По словам вице-мэра, на данный момент британский бизнес представлен в Москве юридическими и консалтинговыми фирмами и агентствами, а также промышленными предприятиями, выпускающими различную фармацевтическую, пищевую, табачную, энергетическую, химическую продукцию и так далее.
Полученные с помощью иностранных инвестиций средства Москва направляет на модернизацию подвижного состава метрополитена и трамвайных парков и замену автобусов современными экологичными электробусами. Также финансирование идёт в сферы здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и социального обслуживания горожан и строительства дорог.