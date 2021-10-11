Заммэра Владимир Ефимов анонсировал торги за недвижимость на Никитском бульваре
Предприниматели могут приобрести нежилые помещения общей площадью 968 квадратных метров по адресу: Никитский бульвар, дом №5. Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что заявки на участие в аукционе принимаются до 18 ноября.
Торги за помещения в историческом доме 1912 года запланированы на 29 ноября. Они пройдут в электронном формате. Все помещения предлагаются единым лотом, начальная цена которого – 147,8 млн рублей.
«С начала 2021 года по итогам городских торгов заключено уже 393 договора купли-продажи нежилой недвижимости общей площадью 58,2 тысячи квадратных метров на общую сумму 5,2 млрд рублей», – отметил Владимир Ефимов.
Вице-мэр также добавил, что с начала текущего года на городских торгах в ЦАО уже было реализовано 65 объектов нежилой недвижимости общей площадью 9,8 тысяч квадратных метра на сумму 1,3 млрд рублей.
Все помещения, которые сейчас выставлены на электронные торги можно посмотреть на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города». Часть из них доступна для ознакомления в 3D-формате. Подробная информация об условиях продажи и участия в торгах также собрана на сайте «Единой электронной торговой площадки».