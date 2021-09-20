Заммэра Владимир Ефимов: 15 тысяч рабочих мест вскоре появятся на территории бывшей промзоны «Соколиная гора»
В рамках проекта «Индустриальные кварталы», который посвящен комплексному развитию территорий, жители столицы смогут получить около 500 тысяч новых рабочих мест и почти 3 триллиона рублей поступлений в бюджет, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Бывшая промышленная зона «Соколиная гора» также будет реорганизована в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Общая площадь территорий, которые уже сейчас подлежат комплексному развитию, составляет почти 50 гектаров, а всего планируется возвести более 675 тысяч квадратных метров недвижимости.
«На первом участке «Соколиной горы» высокотехнологичные производства займут более 52 тысяч квадратных метров, а общественно-деловая застройка превысит 110 тысяч квадратных метров, где в том числе появятся новые детский сад и школа. Кроме того, планируется построить почти 250 тысяч квадратных метров жилья в рамках программы реновации. На втором участке промзоны, который находится в Перово, объекты общественного назначения займут всю территорию — почти 263 тысячи квадратных метров», — добавил Владимир Ефимов.
В будущем, подобное развитие территориального резерва города даст новые рабочие места, также почти 3 триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более 7 триллионов рублей.