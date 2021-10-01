Новости – Экономика
Экономика
Забывчивый Сбербанк не вспомнил об обещании Германа Грефа
1 октября, 2021 14:20
1 мин
1 мин
Youtube / Forbes
С 1 октября Сбербанк повысил базовые ставки по ипотеке. За 17 дней до этого глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что повышения ставок в ближайшее время не будет.
Повышение базовой ставки по ипотечным кредитам составило 0,4 процентного пункта. Таким образом, процент по ипотеке на квартиры в новых домах вырос до 8,4. На вторичном рынке процент вырос до уровня 8,1%- 8,5%.
14 сентября Греф сообщал, что повышать ставки по ипотеке Сбербанк не планирует.
«Пока, несмотря на рост ставок на рынке, мы не меняли ставки по ипотеке. Мы видим, несмотря на отмену госпрограммы, что восстанавливаются объёмы выдачи ипотеки», - приводит слова главы Сбербанка «ТАСС».
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости