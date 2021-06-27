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Экономика
За все заплатит покупатель. Эксперты по недвижимости предупредили о росте цен на жилье
27 июня, 2021 19:56
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Valery Lukyanov/Global Look Press
В России осенью этого года из-за традиционного сезонного изменения на рынке поднимутся цены на жилье, считает эксперт по недвижимости Кирилл Манаенков.
«С сентября начнется подъем цен, они вырастут по сравнению с летом», — рассказал он.
Однако рост цен продлится не долго и все будет зависеть от сезонов на рынке недвижимости. Первый из них начинается в сентябре и заканчивается в ноябре. Во второй раз цены меняются в конце февраля и продолжаются до конца мая.
Эксперт полагает, что цены на все сегменты недвижимости могут вырасти на 15—20%, пишет URA.RU.
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