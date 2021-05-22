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YouTube пошел в открытую: рекламу придется смотреть всем

Кирилл Савушкин
22 мая, 2021 06:59
1 мин
Кирилл Савушкин
22 мая, 2021 06:59
1 мин
via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Globallookpress
via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Globallookpress

Видеохостинг YouTube изменил условия использования: рекламные ролики теперь будут появляться при просмотре любого видео. Ранее для этого требовалось партнерское соглашение.

Новые порядки вступят в силу уже 1го июня. По старым правилам для подключения партнерской программы на канале должно было находится не менее тысячи человек, а видео набирать в сумме 4 тысячи просмотров в год и больше.

Как сообщает РИА «Новости», еще одним нововведением сервиса станет оценка доходов всех контентмейкеров, живущих за пределами США, как облагаемое налогами роялти. Для оформления процедуры владельцам каналов нужно будет предоставлять ИНН, название юридического лица и название канала.

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