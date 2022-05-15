Евросоюз ищет лазейки в своих же санкциях против России для оплаты газа в рублях
Евросоюз ищет лазейки в своих же санкциях против России, чтобы покупать российский газ. Об этом пишет Bloomberg.
В Европе, вероятно, поняли, что сопротивляться требованию России покупать газ за рубли бесполезно, и придумали обходные пути своим же санкциям. Власти европейских стран закроют глаза на открываемые счета в «Газпромбанке» и покупку газа за рубли. Об этом, как сообщает издание, руководство ЕС договорилось на закрытом совещании.
Журналисты попытались узнать о «договорняке» поподробней и обратились в комиссию ЕС с официальным запросом, в ответ получили тишину. Однако молчание – знак согласия. Европа на 32% зависима от российского газа, нужно принимать срочные решения.
На сегодняшний день уже 20 европейских компаний открыли счета в «Газпромбанке» для оплаты российского газа. Еще 14 компаний в «низком старте» и изучают инструкцию, чтобы платить в рублях.
Польша и Болгария уже ощутили на себе, как не выполнять требование Москвы, и сидят без газа, пишет телеграм-канал Readovka.