Новости – Экономика
Экономика
Европейская страна пошла на беспрецедентный шаг из-за неутихающего ковида
10 июля, 2021 08:47
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Olena Bogdanovych/Russian Look/Globallookpress
Правительство Мальты пошло на серьезный шаг в борьбе с продолжающейся пандемией. Решением кабмина, на остров больше не смогут попасть невакцинированные туристы.
Как заявил глава Минздрава Крис Ферн, Мальта стала первой европейской страной, решившейся на подобное. При этом предполагается, что дети будут обязаны предоставить отрицательный тест на коронавирус сделанный незадолго до прилета.
По данным агентства «Интерфакс», власти острова продолжают работу над возвращением общества к обычной жизни.
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