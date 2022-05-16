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Экономика
Еврокомиссия спрогнозировала стабилизацию российской экономики и назвала сроки
16 мая, 2022 15:07
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Omar Marques/Keystone Press Agency
Экономика РФ придёт в норму уже в предстоящем году. Такое мнение выразили специалисты Европейской комиссии. Они считают, что динамика развития Валового внутреннего продукта (ВВП) России будет со знаком плюс.
Весенний экономический прогноз гласит — рост вышеупомянутого показателя в 2023 году достигнет, вероятно, 1,5 процентов, а в текущем году ВВП снизится на 10,4 процента.
Эксперты убеждены, что данное обстоятельство связано с уходом из РФ зарубежных компаний на фоне событий, развернувшихся в Украине с началом российской спецоперации, а также процессом развёртывания импортозамещения.
Касаемо инфляции — после разгона свыше 20 процентов она снизится до 10 процентов годовых, передаёт «Экономика сегодня».
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