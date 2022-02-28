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Экономика
Евро взлетел до исторического максимума в 127 рублей
28 февраля, 2022 09:37
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Геополитическая обстановка всё никак не идет на пользу рублю. Доллар и евро укрепляются в своих позициях и уверенно торгуются на рынках, евро и вовсе достиг исторического максимума.
28 февраля во время валютных торгов на рынке Forex, доллар торговался около 113,5 рубля, а евро – 127,15 рубля — такие данные были представлены в 6:46 по московскому времени. Об этом передает газета «Известия».
Ранее появилась информация, что валютные торги на Московской бирже начнутся в 10 утра по решению Центрального банка России.
Напомним, рубль стал падать после известия о том, что Россия начала спецоперацию на Украине.
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