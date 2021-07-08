Взрывной рост цен на стройматериалы не остался без внимания ФАС
Крупных производителей стройматериалов проверят в связи с продолжающемся ростом цен. Об этом в своём Telegram-канале заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Согласно сообщению ведомства, территориальные органы ФАС получили распоряжение проверить крупные организации, которые занимаются производством и реализацией основных строительных материалов. Указание поступило в связи с непрекращающимся ростом цен.
«Причина проверок — продолжающееся повышение цен на рынке строительства и смежных рынках (бетон, кирпич, древесные материалы, ПВХ-продукция)», — сообщила антимонопольная служба.
Ранее российский Росстат опубликовал статистические данные по инфляции в России. Из них следует, что за год (уровень цен июня 2021 года к ценам июня 2020 года) среди непродовольственных товаров именно стройматериалы показали взрывной рост. Эта категория товаров подорожала на 23,9%., уточняет «РБК».