Взлетевшие курсы валют начали прямо сказываться на стоимости товаров в России
Рост курсов валют и начало конфликта России на Украине, а также связанные с этим санкции, привели к повышению цен на импортные товары на 30%. Об этом сообщил директор сети магазинов DNS Дмитрий Алексеев.
Он сообщил в Facebook, что на ценах сказался ажиотажный спрос - продажи выросли в два раза.
Алексеев не исключает, что цены продолжат расти. Он отметил, что «ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно».
DNS специализируется на продаже бытовой, цифровой и компьютерной техники. Компания занимает 22 место в рейтинге крупнейших компаний России, по версии Forbes.
Напомним, на фоне операции России на Украине курс доллара поднимался до рекордных 89 рублей, евро превышал 100.
Вечером 24 февраля США и Европа объявили санкции против России. В РФ запрещен экспорт продуктов для оборонной, аэрокосмической и судостроительных отраслей, речь идет о полупроводниках, компьютерах, телекоммуникациях и другом оборудовании.