Второй трубоукладчик начал строить «Северный поток-2» в окружении охраны из шести кораблей

Экономика

27 апреля к работам по строительству газопровода «Северный поток-2» приступило второе судно-трубоукладчик «Академик Черский». Укладка ведется в исключительной экономической зоне Дании.

Об этом сообщил оператор проекта - компания Nord Stream 2 AG. Наравне с «Академиком Черским» работает трубоукладочная баржа «Фортуна».

Судно действует строго согласно полученным разрешениям, пишет ТАСС.

Судно охраняют шесть кораблей. Это связано с опасными маневрами иностранных военных судов вблизи места достройки.

О том, что к барже «Фортуна» присоединится судно-трубоукладчик «Академик Черский», стало известно в марте.

«Академик Черский» - самый мощный трубоукладчик в распоряжении «Северного потока-2». Благодаря ему, скорость достройки газопровода может составить 2 километра в сутки.