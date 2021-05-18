Второе полугодие для россиян будет не столь благоприятным из-за приказа Минстроя

Экономика

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России подготовило проект приказа, в котором предлагает ввести новые нормативы стоимости квадратного метра жилья. Во втором полугодии ведомство хочет установить цену на 13% выше, чем в первом.

Новая стоимость метра жилья составит 55 720 рублей. В первом полугодии она была 49 173 рубля.

Как пишет ФБА «Экономика сегодня», показатели собираются повысить в 61 субъекте, а в остальных 22 оставить без изменений.

Норматив для Москвы и Санкт-Петербурга может вырасти на 4,9% - до 128 645 рублей и 89 730 соответственно. Самый заметный рост ожидает жителей Дальнего Востока.

С сентябре 2020 года сообщалось, что инициатива президента России Владимира Путина обернется ростом цен на жилье.